Fredberg stuit op realiteit bij zoeken naar versterking: CEO Anderlecht zal beloftes niet meteen kunnen waarmaken

Volgende donderdag worden de niet-internationals al terug verwacht op Anderlecht. Iedereen die nog onder contract ligt en niet voor zijn land aan de slag moet. En dat terwijl sommigen al gehoord hebben dat ze mogen vertrekken. Aan inkomende zijde is er intussen nog niets gebeurd.

De twee Denen van Anderlecht, Riemer en Fredberg, willen een heel lange voorbereiding om het team optimaal klaar te stomen en nog zo'n snertseizoen te vermijden. Jongens als Murillo, Diawara en Ashimeru hebben intussen de boodschap gekregen dat ze best een andere club zoeken.

Twee problemen

En zo zijn er nog. Fredberg heeft intussen twee problemen, waar zijn voorgangers ook mee geconfronteerd werden. Er zijn weinig clubs die interesse hebben in spelers van de nummer 11 uit de Belgische competitie, zeker als ze niet uitblonken. En daarbij komt nog dat voorgenoemde spelers allemaal een vrij dik contract hebben.

Probleem nummer 2 is dat Anderlecht steeds minder aantrekkelijk is geworden voor inkomende spelers. Geen Europees voetbal, de financiële problemen, de steeds wisselende structuur... Fredberg heeft intussen ook ondervonden dat als hij in een concurrentiestrijd terecht komt met andere Europese clubs hij de duimen moet leggen.

Het bestuur van Anderlecht liet wel weten dat hij een goeie portefeuille zou krijgen om de transfermarkt op te gaan, maar die is echt niet zo dik. Hij moet dus spelers vinden die nog niet op de grote radar staan en snel kunnen handelen zonder dat het uitlekt.

Onbekende witte raven

Maar da's niet simpel, want veel clubs lekken zelf de interesse van Anderlecht om andere clubs in het biedingsproces te krijgen. Fredberg beloofde dat Anderlecht heel vroeg zou klaar zijn met zijn huiswerk deze zomer, maar da's een belofte waar hij op lijkt terug te moeten komen.

Er zal hier en daar wel iets uit de kast vallen van inkomende transfers, maar de grote pionnen (lees: spits, aanvallende middenvelder en twee backs) worden een moeilijke zaak. Het zijn profielen waar iedereen naar op zoek is: snel, grote motor, technisch onderlegd.

Het worden nog zware maanden voor Fredberg, maar hij houdt van de uitdaging. Al zal hij af en toe ook nog wel eens gaan horen bij zijn bestuur of zijn portefeuille toch niet wat aangespekt kan worden. En da's een grote vraag.