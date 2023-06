OFFICIEEL: Dit is de nieuwe directeur van RWDM

Zoals verwacht volgt de Fransman Gauthier Ganaye Thierry Dailly op als CEO van RWDM. Dat kondigde eigenaar John Textor aan in een persmeeting.

Die meeting ging over het opzijschuiven van Thierry Dailly. Eigenaar John Textor zette de 54-jarige Brusselaar prompt aan de deur, wat voor veel commotie zorgde bij de fans. Dailly werd gezien als de man die RWDM uit het moeras trok en is bovendien erg geliefd bij de fans.

Zijn opvolger Gauthier Ganaye komt over van KV Oostende, waar hij in zijn eerste seizoen (2020-2021) met het binnenhalen van Alexander Blessin aanvankelijk indruk maakte. Oostende eindigde dat jaar op een knappe vijfde plek in de reguliere competitie. De laatste twee seizoenen begon het echter bergaf te gaan, met de degradatie tot gevolg.

Kan Ganaye de Duitse coach opnieuw binnenhalen, ditmaal bij de club uit Molenbeek? Huidig RWDM-coach Vincent Euvrard, die op de radar staat van KV Kortrijk, heeft echter nog een contract tot 2025. "Hij is uitgenodigd om aan boord te blijven, maar ongetwijfeld is hij ook het target van andere clubs”, zegt eigenaar Textor daarover.