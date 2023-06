Rik De Mil wrijft zich in de haren en mist mogelijk volledig elftal tegen Union SG

Club Brugge moet op de slotspeeldag nog aan de bak tegen Union SG. Het wordt door een waslijst aan afwezigen bijzonder moeilijk voor Rik De Mil.

Odoi is geschorst, Vermant en Onyedika zijn onzeker. Sylla, Boyata, Spileers, Mata, Meijer, Audoor, Jutgla en Yaremchuk blijven geblesseerd aan de kant. Elf namen dus, of een volledig elftal dat De Mil mogelijk mist.

De Brugse trainer laat de moed niet zakken. “Ik ben er zeker van dat we een strijdvaardig team tussen de lijnen zullen brengen”, aldus De Mil op zijn persconferentie. “Voor de play-offs wees ik Union als kampioen aan. Maar zondag zal ik mezelf ongelijk moeten bewijzen. Want we gaan er gewoon alles aan doen om punten te pakken.”

De Mil heeft er geen probleem mee dat Antwerp kampioen zou worden, in tegenstelling tot de fans. “Een dubbel gevoel? Dat voel ik alleszins niet in de kleedkamer. Dan moet Genk maar winnen van Antwerp, want wij gaan 90 minuten alles geven op Union. Zoals het hoort. We hebben ons in élke match al correct opgesteld, ook tegen Genk.”

Voor De Mil wordt het mogelijk zijn laatste match bij Club Brugge. Hij besliste nog niet of hij assistent van Ronny Deila wordt. “Ik vond het een mooie periode als T1. We hebben tot play-offs een mooi parcours afgelegd. Toen sloegen de resultaten wat tegen, maar de fans hebben de waarden van Club Brugge wel teruggezien. Hoog drukken tegen teams, proberen goed te voetballen. Maar nogmaals: het ontbrak ons te vaak aan efficiëntie.”