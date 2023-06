Smaakmaker van Union op weg naar de Premier League

De goede prestaties van Union in zowel de Jupiler Pro League als in Europa hebben de schijnwerpers geworpen op een aantal spelers. Zo kan er één mogelijk volgend seizoen al schitteren in de Premier League.

Simon Adingra kwam vorige zomer op uitleenbasis over van moederclub Brighton naar Union. De jonge Ivoriaanse aanvaller liet zich al snel opmerken met zijn snelle 'rushes' en doelgerichtheid. Op de website van Brighton werd er een heel artikel gewijd aan hun toekomstige smaakmaker. Hij krijgt daar alle lof van één van zijn huidige ploeggenoten. "Ik denk dat Simon een goede kans heeft om het te maken in de Premier League. Hij is een gigantisch talent en heeft enorm veel kwaliteiten. Hopelijk keert hij in de zomer terug naar Brighton, draait hij een goede voorbereiding en krijgt hij zijn kans. Ik zou dat fantastisch vinden", aldus huidig ploegmaat Christian Burgess.