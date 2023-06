Terug naar KAA Gent? "Interesse uit België én buitenland"

Gianni Bruno werd dit seizoen uitgeleend door KAA Gent aan STVV. Benieuwd wat het volgend seizoen gaat worden voor de aanvaller.

"Veel mensen denken dat ik volledig gefaald ben bij KAA Gent, maar ik heb veel fysieke problemen gehad waardoor ik maandenlang mezelf niet kon laten zien."

"De pijn verdween niet en ik liet me operereren, daarna was ik maar op 60% van mijn mogelijkheden. Dat wisten weinig mensen", aldus Gianni Bruno bij Walfoot.

"Het was een zwart seizoen van begin tot einde. Naar mijn gevoel is het wel geen gefaald seizoen, want ik heb nooit echt mijn kans gekregen door mijn blessures."

De ex-speler van Lille, Cercle Brugge en Zulte Waregem moet nu in principe terugkeren naar Gent. Afgelopen winter waren er echter heel wat clubs die interesse toonden.

Familie

"Er was interesse uit België en uit het buitland, maar ik wil mijn tijd pakken en een goede keuze maken. ik ben 32 ondertussen, dus wil naar een goede ploeg voor mij."

"Terug naar het buitenland, waarom niet? Maar ik heb een zoontje van twee en ik moet ook aan mijn familie denken."