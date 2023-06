11 keer Alderweireld had gekund, maar ook spelers van zes andere ploegen in 'Team van de week'

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we Gillekens op speeldag 6 van de play-offs. Hij deed een paar nuttige reddingen en hield zijn Westerlo zo lange tijd in de wedstrijd tegen Cercle Brugge.

Verdediging

Achterin konden we alvast niet naast Toby Alderweireld, die andermaal een absolute masterclass neerzette voor Antwerp. Bataille ging de hele flank af en zorgde voor twee belangrijke assists, Brandon Mechele deed het dan weer prima voor Club Brugge op bezoek bij Union SG.

Middenveld

Op het middenveld maakte Teddy Teuma een uur indruk voor Union, zijn wissel was van groot belang voor de Brusselaars. Van der Bruggen toonde zich sterk bij Cercle Brugge, Homma was de verrassing bij Club Brugge met een goal en assist in tien minuten. Vadis Odjidja nam in stijl afscheid van de Buffalo's.

Aanval

In de aanval kiezen we voor opnieuw een sterke en bedrijvige Paintsil, een heel sterke Gboho en hattrick-held en Gouden Stier Hugo Cuypers.

Dat levert dan onderstaand elftal op: