'Fredberg grijpt snoeihard in en bedankt twee grote namen bij RSC Anderlecht'

Jesper Fredberg houdt schoon schip bij RSC Anderlecht. Nu mogen nog eens twee stafleden op zoek naar een andere job.

RSC Anderlecht stelde vandaag een nieuwe Sports Manager aan. Een functie die gelijk loopt met die van de nochtans bedankte Peter Verbeke, een job waarvoor geen plaats meer was zo klonk het toen nog.

En er zijn nog meer verschuivingen op komst bij RSCA. Met Robin Veldman en Guillaume Gillet zijn er nog twee grote namen die worden bedankt voor bewezen diensten en een andere job mogen zoeken.

Gillet fungeerde na het vertrek van Felice Mazzu als hoofdtrainer van RSCA Futures. Ook Veldman moet vertrekken bij RSC Anderlecht, terwijl Wouter Vandenhaute bij de aanstelling van Brian Riemer de Nederlander nog bestempelde als de toekomst van RSC Anderlecht.

Veldman kreeg opnieuw een job aangeboden bij RSCA Futures, maar hij wou zelf in de omkadering van het A-elftal blijven. Daar is volgens Fredberg geen plaats voor. Veldman heeft nog een contract tot 2024, maar dat zou woensdag of donderdag al geregeld worden.