Mike Trésor straks Rode Duivel? Hij laat zich uit over de zaak

Mike Trésor werd maandagavond als assistenkoning verkozen tot Speler van het Jaar in de Jupiler Pro League. En dat onder het oog van bondscoach Domenico Tedesco.

Inderdaad: Domenico Tedesco was er maandagavond bij in Schaarbeek. Toeval of niet? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

In ieder geval: de bondscoach was uitgenodigd om de prijs uit te reiken voor coach van het jaar aan de (afwezige) Mark van Bommel.

© photonews

En toch mag de speler van KRC Genk dromen van de Rode Duivels. Om 16 uur wordt de selectie van Domenico Tedesco bekendgemaakt.

Rode Duivel

"Als ik mag kiezen, dan ben ik liever Rode Duivel dan speler van het jaar", aldus Trésor in een reactie bij Walfoot.

"Een selectie voor de nationale ploeg zou ook een bekroning zijn voor mijn seizoen. Ik kijk net als jullie uit naar de bekendmaking."