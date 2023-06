Domenico Tedesco over toestand van Jan Vertonghen: "Eerlijk gesprek gehad"

Jan Vertonghen zit in de selectie van de Rode Duivels. Niet vanzelfsprekend door de vroege exit van RSC Anderlecht in de Jupiler Pro League.

RSC Anderlecht werd elfde in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League. Een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van de club om niet in aanmerking te komen voor de landstitel of zelfs Europees voetbal.

Geen play-offs, dat betekende dat het seizoen van paarswit erop zat op 23 april. De andere clubs speelden nog zes weken verder, waardoor de spelers ook veel fitter bleven dan zij die noodgedwongen op vakantie moesten.

“Dat is niet de beste situatie, dat is duidelijk”, vertelde bondscoach Domenico Tedesco op zijn persconferentie over de situatie van Jan Vertonghen. “Ik heb met hem een eerlijk gesprek gehad over hoe we dat gingen aanpakken. Hij is gelukkig een topprofessional. Anders speel je niet zo lang op dat hoge niveau.”

Het plan was duidelijk. “In de eerste weken heeft hij zijn enkel laten verzorgen. Nu is hij hier elke dag in Tubeke. Ik spreek elke dag met hem. Hopelijk kan hij op 12 juni al meetrainen. Indien nodig, krijgt hij ook extra individuele training als de groep er is. He's on fire , daar mag je zeker van zijn.”