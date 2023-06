Keert Colassin definitief terug naar Anderlecht? "Deur blijft op een kier staan"

Antoine Colassin keert na zijn uitleenbeurt volgend seizoen terug naar Anderlecht. Heerenveen zou de Belgische spits echter nog niet volledig opgegeven hebben.

Dat meldt het Nederlandse Voetbal International. Heerenveen ziet Colassin momenteel niet als absolute prioriteit, maar een definitieve transfer is nog niet uitgesloten. De 22-jarige Belg ligt nog tot 2025 onder contract in het Lotto Park, dus moet er voor een definitieve overname sowieso een transfersom komen.

Colassin kende een moeizaam seizoen in Friesland. In totaal wist hij drie doelpunten te maken in vierentwintig competitiewedstrijden, al kwam hij de laatste weken steeds meer boven water bij Heerenveen. Na Sydney van Hooijdonk is de Franstalige Belg de tweede aanvaller die Heerenveen laat terugkeren na een huurseizoen.

Anderlecht houdt het transferbeleid van Heerenveen hoe dan ook in de gaten, want Paars-Wit zou interesse tonen in rechtsback Milan van Ewijk en misschien kan dat wel helpen in de deal rond Colassin.