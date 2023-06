'Kompany wil Burnley versterken met... publiekslieveling van Anderlecht'

Vincent Kompany stoomt de kern van Burnley FC klaar voor de terugkeer naar de Premier League. De voormalige coach van RSC Anderlecht denkt (zoals vaak) aan één van zijn voormalige spelers.

The Daily Mail weet dat Vincent Kompany Sergio Gomez naar Burnley FC wil halen. De flankverdediger van Manchester City brak onder de hoede van The Prince bij RSC Anderlecht helemaal door. Na amper één seizoen in Brussel versierde hij dan ook een droomtransfer naar het Etihad Stadium.

Bij The Citizens is Gomez echter allesbehalve een basisspeler. Kompany hoopt dan ook dat hij de Spanjaard kan verleiden met speelminuten. Momenteel is het niet duidelijk of het om een verhuur of definitieve transfer zou gaan.