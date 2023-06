'Anderlecht mikt op targetspits die Club Brugge vorig jaar te duur vond'

RSC Anderlecht moet uitpakken op de transfermarkt. Offensieve versterking is in ieder geval nodig voor de ploeg van Brian Riemer.

De namen blijven maar komen bij RSC Anderlecht. Paarswit kan in alle linies versterking gebruiken, waardoor het gonst van de transfergeruchten in het Lotto Park. Nu is dat weer over een nieuwe targetspits.

In Argentinië, zo schrijft Het Laatste Nieuws, wordt de 22-jarige Luis Vazquez aan RSC Anderlecht gelinkt. Hij speelt er voor Boca Juniors, maar zit op een zijspoor en zoekt voor een nieuwe uitdaging, die mogelijk in ons land ligt.

Vorige zomer werd hij al gelinkt aan Club Brugge. De transfersom lag toen nog op 10 miljoen euro en dat vond blauwzwart veel te duur. De prijs zou dit jaar een pak lager liggen, waardoor hij een optie wordt voor RSC Anderlecht.

In 91 wedstrijden in de hoogste klasse scoorde hij 13 doelpunten en deelde hij ook 6 assists uit. Geen cijfers om helemaal warm van te worden, maar daarom is hij ook een betaalbare optie voor de Jupiler Pro League.