Uw voetbalabonnement wordt weer wat duurder, Pro League: "Heb je de inflatie al gezien?"

Bij sommige clubs gaat u voor komend seizoen uw abonnement weer wat duurder betalen. Terwijl clubs als Antwerp en Anderlecht hun prijzen dezelfde houden, komt er bij heel wat clubs toch wel wat bij.

Volgens Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, hoeft de verklaring niet ver gezocht worden. “Een percentage van 4,57 procent? Heb je ook gecheckt hoeveel de inflatie op dit moment bedraagt?”, zegt hij in HLN.

"De inflatie ligt hoger dan die 4,57 procent. De ticketprijzen voor pakweg Rock Werchter zijn met 10 procent gestegen in vergelijking met een jaar geleden, de tickets voor Tomorrowland zijn zelfs nóg harder gestegen.”

En zo kan je even doorgaan. “De energieprijzen zijn toegenomen, de lonen zijn toegenomen, alle kosten voor veiligheid en organisatie zijn toegenomen... Zaken die in het voetbal toch een aanzienlijke rol spelen. Een voetbalclub heeft maar één gelegenheid per jaar om zo’n prijsaanpassing door te voeren, en dat is wanneer de abonnementen worden uitgedeeld."

"En je mag niet vergeten dat het seizoen ook meer wedstrijden zal tellen, nu alle teams play-offs spelen. We moeten opletten dat we geen appelen met peren vergelijken.”