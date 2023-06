OFFICIEEL: KAA Gent krijgt er sterkhouder bij uit de Jupiler Pro League

De transfermarkt is nog niet open, maar KAA Gent heeft al een absolute sterkhouder te pakken.

Zowel KAA Gent als KV Kortrijk maakten bekend dat Tsuyoshi Watanabe de overstap zal maken naar de Ghelamco Arena. De 26-jarige centrale verdediger heeft een contract voor vier seizoenen getekend en zou voor een som van om en bij de 3,5 miljoen euro de overstap maken.

In de winter van 2022 transfereerde KV Kortrijk hem van het Japanse FC Tokyo. Voor de West-Vlamingen kwam hij 43 keer in actie waarin hij éénmaal het net vond.

“Tsuyoshi heeft vorig seizoen zijn kwaliteiten bewezen bij KV Kortrijk en stond daarom automatisch op de radar bij KAA Gent en onze coach. We streven er altijd naar om spelers toe te voegen die hongerig zijn en iets te bewijzen hebben. Met Tsuyoshi halen we zo’n speler in huis. Hij is een betrouwbare centrale verdediger, op en top prof, en heeft een grote wil om te winnen. We kijken ernaar uit om hem volgend seizoen in onze verdediging te zien" volgens Samuel Cardenas, Head of Scouting of de officiële website van KAA Gent