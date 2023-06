Hugo Siquet spreekt na mooi seizoen: "De beste keuze"

Cercle Brugge beleefde een prima seizoen en eindigde uiteindelijk op plek zes in de competitie. Naar volgend seizoen toe is het alle hens aan dek opnieuw.

Hugo Siquet was misschien wel een van dé absolute ontdekkingen dit seizoen. De huurling maakte indruk bij Cercle Brugge.

En ook volgend seizoen zal hij het mooie weer kunnen maken bij de Vereniging. En daar lijkt hij ook klaar voor te zijn, zoveel is nu al duidelijk.

© photonews

"Dat Miron Muslic niet in de top-5 van beste coach staat? Dat is eigenlijk niet te geloven", aldus Siquet bij Walfoot. Hij geniet dan ook van zijn coach.

"Hij deed het heel goed. Ik snap dat Cercle minder media-aandacht krijgt in vergelijking met pakweg Anderlecht. Maar toch ..."

Beste keuze

"We doen het goed. En dat doen we in de schaduw. Zoveel is nu al duidelijk. En toen ik hier tekende, gaf dat zelfs een negatief oordeel."

"Maar voor mij is Cercle Brugge de beste keuze die ik kon nemen. Olivier Deman zit in de A-kern van de Rode Duivels, ik kan het EK voorbereiden. Dit is een geslaagd seizoen."