"Ik had nood aan vakantie" : Zeno Debast is klaar voor EK na teleurstellingen bij Anderlecht

Vorig jaar was hij nog op het WK met de A-ploeg, nu mag hij naar het EK met de beloften. En hij lijkt er klaar voor.

Zeno Debast kan heel wat ervaring meenemen naar het EK voor beloften in Georgië, want hij was dus nog actief op het WK in Qatar vorig jaar.

De verdediger van Anderlecht geeft aan er klaar voor te zijn en te willen knallen met de beloften. Dat was de teneur op een persconferentie toch alvast.

"Ik heb erover gepraat met de bondscoach en alles was snel duidelijk. Ze hebben gekozen voor de ervaring."

Zeno Debast heeft er zin in. "Ik had nood aan vakantie en aan rust na de laatste wedstrijd en de grote ontgoocheling bij Anderlecht."

"Ik ben goed omringd geweest, zeker ook door Jan Vertonghen die bij Anderlecht zijn ervaring heeft doorgegeven."