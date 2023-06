Terugkeer naar België voor Belgische prijsschutter? Champions League-ploeg trekt nadrukkelijk aan de mouw

Cyriel Dessers vertrok vorige zomer naar US Cremonese. De ploeg degradeert echter naar de Italiaanse tweede klasse.

De kans dat Cyriel Dessers volgend seizoen nog voor het Italiaanse Cremonese speelt lijkt zo goed als nul. De ex-spits van KRC Genk heeft geen trek in de Serie B.

Een maand geleden werd in Extra Time al geopperd dat het misschien wel het moment zou zijn voor de Belgisch-Nigeriaanse aanvaller om naar de Jupiler Pro League terug te keren.

Photonews

Genk had hem er dit seizoen zeker kunnen bijhebben. Ook andere teams hebben een koele afwerker zeker node gemist.

Rangers

Het ziet er echter steeds meer naar uit dat Dessers voor het Schotse Rangers gaat kiezen met oog op volgend seizoen. Dat bevestigen verschillende Schotse media nu ook.

Bij dat team zou hij volgend seizoen in de Champions League-voorrondes kunnen spelen. En dat is zeker iets wat kan meespelen in de eindbeslissing van Dessers.