Wat een weelde: deze spelers zijn in de zomer transfervrij op te halen, met onder meer Antwerp-target

Zoals elk seizoen zijn er weer heel wat spelers wiens contract ten einde loopt. Dit jaar zijn er aantal heel straffe namen bij.

Met onder meer Ilkay Gündogan, Roberto Firmino, Sergio Ramos, Jordi Alba en David De Gea zijn er heel wat grote namen wiens contract deze zomer ten einde loopt.

Antwerp zou interesse tonen in Daley Blind (wiens contract ten einde loopt deze zomer). In dat opzicht heeft het slecht nieuws gekregen: de Nederlandse verdediger zou in gesprek zijn met het Catalaanse Girona FC.

Van contractloze spelers die al een nieuwe club hebben gevonden (of hebben bijgetekend): Youri Tielemans (Aston Villa), Lionel Messi (Inter Miami), Marco Reus (bijgetekend bij Borussia Dortmund) en Naby Keïta (Werder Bremen).