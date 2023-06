Nog meer veranderingen op til bij Anderlecht

De laatste weken was er al veel te doen over de bestuurlijke organisatie van RSC Anderlecht. En het is nog niet voorbij.

Bij de beloften van Anderlecht die uitkomen in de Challenger Pro League (1B) zal er ook een en ander gaan veranderen. Twee beslissingen zijn alvast gevallen. David Hubert gaat de RSCA Futures verlaten. De 35-jarige speler zal niet meer spelen, maar krijgt wel een andere rol. Kindermans? Hij zal assistent worden bij de U18 en de U23. Elk nadeel heeft dus ook meteen zijn voordeel bij de paars-witten. Yannick Kindermans - zoon van Jean - krijgt een promotie. Hij wordt volgens La Dernière Heure de T1 van de U16. Dit seizoen had hij de U13 onder zijn hoede. Ondertussen is er nog geen akkoord met Jean Kindermans zelf.