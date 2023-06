'Ex-jeugdproduct van Anderlecht tekent deze week bij ploeg uit play-offs'

Kazeem Olaigbe keert terug naar het Belgische voetbalwereldje. Hij tekent deze week een contract voor drie seizoenen in de Jupiler Pro League.

In 2019 verliet flankaanvaller Kazeem Olaigbe RSC Anderlecht om zijn geluk te gaan beproeven bij het Engelse Southampton.

Het voorbije seizoen werd hij eerst uitgeleend aan de Schotse eersteklasser Ross County, waar hij in 25 matchen twee doelpunten scoorde en een assist uitdeelde.

Daarna trok hij ook nog eens naar Harrogate Town in de Engelse League Two, waar hij goed was voor drie goals en vijf assists in 19 wedstrijden.

Volgens Het Belang van Limburg strijkt hij deze week neer bij Standard. Er wacht hem een contract van drie seizoenen in Luik, met nog eens een optie voor een extra jaar.

De ondertussen 20-jarige Olaigbe is een voormalig Belgisch jeugdinternational die zijn opleiding op Neerpede kreeg.