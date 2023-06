Mike Trésor heeft nog steeds pijn, maar zag ook andere landen aan zijn mouw trekken: "Altijd evident geweest'

Eindelijk is hij er dan toch bij. Mike Trésor heeft lang moeten wachten op zijn eerste selectie voor de Rode Duivels, maar die kwam er dan toch. "En nu wil ik alles doen om te zorgen dat de bondscoach niet meer om mij rond kan."

Betekent dat dan dat hij een transfer naar een grotere competitie ambieert? Het Burnley van Vincent Kompany toont al grote interesse. "Ik denk dat het logisch is dat er interesse is na het seizoen dat we afwerkten met Genk en als bepalende speler. We zullen zien wat het beste is voor de club en voor mezelf."

In ieder geval heeft hij het missen van de titel nog niet helemaal verteerd. "Dat doet nog steeds pijn ja", aldus de man die het onderwerp van controverse was toen hij niet opgeroepen werd. "We praten er niet over en ik vind ook dat we daar niet moeten op terugkomen. Het belangrijkste is dat ik er nu ben."

Want er waren nog landen als Burundi en Rwanda die aan zijn mouw trokken, maar... "Ze hebben inderdaad geprobeerd me te overtuigen. Maar met alle respect: mijn keuze is altijd evident geweest voor mij. Ik hoop nu dat ik wat minuten krijg in de twee matchen."