Olivier Deschacht waarschuwt Zeno Debast: "Reken maar dat ik je daaraan zal herinneren"

Zeno Debast bereidt momenteel met de Jonge Duivels het EK voor. Olivier Deschacht houdt hem als assistent goed in de gaten.

RSC Anderlecht ligt Olivier Deschacht nog altijd nauw aan het hart. Dat hij als assistent van bondscoach Jacky Mathijssen bij de Jonge Duivels kan werken met Zeno Debast ziet hij als een unieke kans.

Deschacht heeft de opmars van Debast goed gevolgd, zowel bij Anderlecht als bij de Rode Duivels. Dat hij nu naar het EK trekt met de Jonge Duivels en niet meespeelt met de Rode Duivels is volgens Deschacht een bewuste keuze om hem ervaring te laten opdoen op grote toernooien.

Want Debast heeft volgens Deschacht heel veel mogelijkheden om het te maken, alleen moet hij veel meer oog hebben voor bepaalde zaken. “Zeno heeft ongelooflijk veel talent en het is als centrale verdediger, niet als nummer 6, dat hij in staat zal zijn om een grote carrière te hebben”, is Deschacht duidelijk bij La Capitale.

“Hij heeft de lengte en de technische vaardigheid. Wat hij nu moet doen is zich meer concentreren op zijn verdedigende taken en realistischer worden in zijn spel. Reken maar dat ik hem daaraan zal herinneren”, besluit Deschacht.