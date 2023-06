Standard mist transfer van Gerkens, maar stelt meteen plan B officieel voor

Standard had gehoopt Pieter Gerkens van Royal Antwerp FC binnen te halen. Hij koos echter voor een nieuw verhaal bij KAA Gent.

Op Sclessin hadden ze alles klaar om Pieter Gerkens transfervrij over te nemen van Royal Antwerp FC, maar daar stak KAA Gent een stokje voor. De Rouches voelden de bui al hangen en stelden meteen officieel een andere aanwinst voor.

Het gaat om Aiden O’Neill, een 24-jarige Australische centrale middenvelder. Hij wordt weggeplukt bij Melbourne City en tekende een overeenkomst voor de volgende vier seizoenen in Luik. Melbourne maakt ook deel uit van de City Football Group.

“Aiden, geboren in Brisbane op 4 juli 1998 (24 jaar), begon zijn profcarrière op 17-jarige leeftijd bij Burnley Football Club. Na enkele uitleenbeurten in Engeland en Australië, tekende de middenvelder in 2020 bij Melbourne City FC (62 matches / 4 goals / 6 assists)”, klinkt het bij Standard.

Sinds maart 2023 is hij ook Australisch international (2 caps). Fergal Harkin hield de speler al een tijdje in de gaten voor Standard. “Zijn spelintelligentie, zijn technische kwaliteiten met de bal aan de voet en zijn ervaring als Australisch international zullen een troef zijn voor ons middenveld. We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen op Sclessin.”