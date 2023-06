Jelle Vossen heeft een gouden tip voor Mike Trésor

Het is bijna tien jaar geleden dat een speler van Genk nog speelde voor de Rode Duivels. Toenmalige Genkie Jelle Vossen heeft een tip voor zijn opvolger Mike Trésor.

Het zijn spannende dagen voor Mike Trésor. De 24-jarige middenvelder is door Domenico Tedesco voor het eerst geselecteerd. Samen met drie andere nieuwkomers: Olivier Deman, Ameen Al-Dakhil en Arnaud Bodart.

De selectie van Trésor mag eigenlijk geen verrassing zijn. Trésor blonk in de Belgische competitie uit met geweldige statistieken. Hij wist acht keer te scoren en tekende maar liefst 24 assists op. Daarmee is hij wat assists betreft de recordhouder in de Jupiler Pro League.

Het is al van 9 november 2013 geleden dat de intussen 34-jarige Jelle Vossen als laatste Genk-speler bij de Rode Duivels speelde. "Dat ik de laatste Genkse Rode Duivel ben, verbaast me wel", reageert de aanvaller van Zulte Waregem bij Het Belang van Limburg.

Jelle Vossen is ook onder de indruk van Trésor en geeft hem een gouden tip: "Als ik hem één raad mag geven: probeer hetzelfde te doen als je een heel seizoen bij Genk hebt gedaan. Het is door die prestaties dat je bent opgeroepen."