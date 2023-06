OFFICIEEL Cercle Brugge pakt uit en haalt speler van de Jonge Duivels binnen

Doelman Maxime Delanghe (22) maakt de overstap naar Cercle Brugge. De belofteninternational ondertekende een contract voor 2 seizoenen bij Groen-Zwart, met optie op een bijkomend seizoen.

Maxime Delanghe (1,89m) kwam in het verleden uit voor RSC Anderlecht en PSV Eindhoven vooraleer de overstap te maken naar Lierse-Kempenzonen in de Challenger Pro League. Afgelopen seizoen speelde hij voor de Pallieters in totaal 18 wedstrijden.

De komende weken trekt Maxime Delanghe met België naar het EK U21. Daar ontmoet hij alvast Hugo Siquet en Olivier Deman, die ook werden opgeroepen. Nadien zal Delanghe aansluiten bij Cercle Brugge in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

“Ik ben super blij dat Cercle zoveel vertrouwen in mij heeft. Al sinds het eerste gesprek voel ik me connected met deze vereniging”, zegt Maxime Delanghe. “Er werken veel fijne mensen, met wie ik al heb gesproken heb ik een fijne band. Met keepertrainer Stefan Toonen heb ik in het verleden al gewerkt en de spelers waarmee ik sprak waren heel positief over Cercle. Dat heeft me enorm warm gemaakt om hierheen te komen. Cercle is een hele mooie vervolgstap in mijn carrière.”