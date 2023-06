Anderlecht koestert hoop: "Hij wacht niet op aanbiedingen van PSV en Ajax"

In de zoektocht naar versterkingen heeft Anderlecht haar oog laten vallen op de Eredivisie. Op één speler mag paars-wit nog hoop koesteren.

Want de zaakwaarnemer van Milan van Ewijk laat weten dat back nog geen beslissing heeft genomen. "Het is niet waar dat Milan wacht op mogelijke aanbiedingen van Ajax en PSV. Milan staat voor alles open, inclusief Portugal. Hij en wij zijn ons bewust van de interesse van veel clubs, waaronder Sporting. Het is een optie, de uiteindelijke beslissing ligt bij Milan."

Op dit moment ligt de focus van de rechtsback uiteraard op het EK U21 met Nederland. "Milan is op dit moment volledig gefocust op het EK en zal pas daarna een beslissing nemen over zijn toekomst."

Bij Anderlecht wordt de 22-jarige speler van Heerenveen gezien als dé ideale vervanger van Murillo. Paars-wit mag in ieder geval nog hoop koesteren op zijn handtekening.