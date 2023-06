Binnen- en buitenlandse interesse voor Carl Hoefkens, deze club lijkt het alvast niet te worden

Sinds zijn ontslag in december vorig jaar zit Carl Hoefkens nog zonder club. Daar lijkt snel verandering in te komen. Meerdere Engelse clubs, alsook een Belgische, tonen interesse in de voormalig Club-coach.

Vooral uit de Championship, de Engelse tweede klasse, is er heel wat interesse voor de Belgische coach. Zo zouden Swansea, Southampton en Leicester City geïnteresseerd zijn in Carl Hoefkens. Die laatste club lijkt het echter niet te worden, want Enzo Maresca, rechterhand van Guardiola bij City het voorbije seizoen, is in pole positie om T1 te worden bij de Foxes.

Volgens Het Nieuwsblad en La Dernière Heure is er nu ook Belgische interesse. Zij melden dat Standard contact heeft opgenomen met de 44-jarige coach. Ook Jess Thorup (ex-Gent en -Genk) is in beeld bij de Rouches. LDH stelt dat ze bij Standard begin volgende week hun nieuwe trainer hopen voor te stellen.

Carl Hoefkens werd in december 2022 na tegenvallende resultaten in de competitie ontslagen bij Club Brugge. De Antwerpse coach gaf zelf al aan dit jaar geen nieuwe club meer te zullen coachen, maar met het oog op volgend seizoen lijkt Hoefkens alvast keuze genoeg te hebben.