Lukaku met kopzorgen de zomer in: topspits voelt zich speelbal

Als je Romelu Lukaku vraagt waar hij straks zal spelen, zal het antwoord diplomatisch klinken. Hij weet het niet en hij zal zeggen dat hij voor eender welke club zijn best zal doen. Maar achter die façade gaat ook frustratie verborgen, want hij weet dat hij zijn lot niet in eigen handen heeft.

Lukaku is een vriendelijke jongen en als een club als Al-Hilal hem uitnodigt om eens verkennende gesprekken te voeren over een mogelijke transfer gaat hij uit beleefdheid wel eens luisteren. Maar de 30-jarige spits was nooit van plan om daadwerkelijk naar Saoedi-Arabië te verhuizen.

Vooral voor het familiale aspect. Mama Adolphine zou er moeilijk kunnen aarden en de afstand met haar kleinkinderen zou ineens groot worden. Of omgekeerd: de afstand tussen Lukaku en zijn kinderen zou groot worden.

Voor Big Rom is de keuze eigenlijk niet zo moeilijk: hij wil bij Inter blijven. Daar wil hij zich weer in de basis knokken. De 37-jarige Edin Dzeko moet hij met een goeie voorbereiding wel aankunnen. En hij voelt er veel vertrouwen. Bij Chelsea is dat veel minder.

Chelsea ligt dwars

Mauricio Pochettino wil hem er wel graag bij, maar wil ook nog een andere topspits. Tja, in het systeem van de Argentijn is er maar plaats voor één... Maar de Londenaren doen nu moeilijk. Chelsea wil hem niet meer verhuren, dat hebben ze zijn zaakwaarnemers duidelijk laten weten.

De enige optie is dat hij gekocht wordt, maar hij heeft er nog een contract voor drie seizoenen en Chelsea betaalde 113 miljoen euro voor hem. Daarvan willen ze nog een groot deel recupereren.

Plus: Lukaku is één van de grootverdieners ter wereld. Bij Inter wil hij inleveren om er te blijven, maar gaat hij bij een nieuwe club - met een mogelijk minder lang contract - dat ook willen doen? Zo gaat hij toch met de nodige kopzorgen de zomer in. Want Romelu wil een volledige voorbereiding doen. En dan is er niet veel tijd meer.