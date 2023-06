De opvolger van Alfred Schreuder heeft het niet lang uitgezongen bij Ajax

Het verhaal van Alfred Schreuder bij Ajax was geen succes. Zijn opvolger mag nu ook al het stokje doorgeven.

Deze week stelde Ajax Maurice Steijn van Sparta Rotterdam aan als hoofdtrainer. De derde trainer in minder dan één jaar bij Ajax. Eerst was er Alfred Schreuder die overkwam van Club Brugge. Hij kon nooit zijn stempel drukken bij de Nederlandse recordkampioen en werd bedankt voor bewezen diensten.

Voormalig speler en trainer in de jeugd van Ajax, John Heitinga, nam over bij zijn club. Hij presteerde niet slecht bij Ajax en werd uiteindelijk derde. Zo grijpt Ajax juist naast een plaats in de Champions League en dit heeft Heitinga waarschijnlijk de das omgedaan.

De voormalige verdediger had een contract tot 1 juli 2025, maar hij en de club zijn nu overeengekomen op dit te beëindigen op 30 juni 2023. Een pijnlijke zaak voor Heitinga die met over te nemen van Schreuder zijn club wou helpen.