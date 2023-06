OFFICIEEL: Héél verrassende wending: Anderlecht afgetroefd voor transfertarget door... OH Leuven

Heel wat clubs zaten achter zijn veren, maar het is OH Leuven die ermee gaat lopen. Ezechiel Banzuzi stond op de radar van Anderlecht, maar die vissen dus achter het net.

OH Leuven kwam wel tot een overeenkomst met NAC over de 18-jarige middenvelder. Het Nederlandse talent tekende tot 2026 bij de Vlaams-Brabantse club.

Hij doorliep alle jeugdelftallen om op 26 oktober 2021 zijn debuut te maken voor de hoofdmacht in het bekerduel met VVV-Venlo. Banzuzi speelde in totaal 59 wedstrijden voor NAC, waarin hij zeven keer wist te scoren en vier assists produceerde.

“Er was veel interesse voor Ezechiel. Het ambitieuze OH Leuven was echter het meest slagvaardig en we hebben een uitstekend bod van de Belgen geaccepteerd. Het lijkt ons nu dan ook een prima moment voor NAC om Ezechiel zijn vleugels te laten spreiden”, aldus technisch directeur Peter Maas.

OH Leuven is op dit moment dus slagkrachtiger dan Anderlecht. Met de steun van Leicester is er blijkbaar veel mogelijk aan Den Dreef.