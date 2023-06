OH Leuven rekent op jackpot, Antwerp voelt de bui al hangen

Er is de laatste tijd weinig gezegd over wat er met Mandela Keita gaat gebeuren. De middenvelder speelde een heel sterk seizoen bij Antwerp, maar is nog steeds eigendom van OH Leuven. En die laatsten staan heel sterk in hun schoenen.

Antwerp wil Keita heel graag houden, maar de aankoopoptie bedraagt 10 miljoen euro. Dat willen ze niet neerleggen voor de 21-jarige middenvelder. Ze hoopten die prijs naar beneden te krijgen en er waren nog gesprekken met OH Leuven.

Antwerp quasi onmogelijk

Maar die willen niet wijken en terecht. Er is intussen veel interesse voor Keita, die het zelf wel ziet zitten om bij Antwerp te blijven. Maar het bestuur is niet van plan om dat bedrag op tafel te leggen. De kans dat hij weer in Leuven gaat voetballen, is ook heel klein.

Bij Antwerp verwonderden ze er zich in januari al over dat hij überhaupt kon gehaald worden, maar ze wreven zich wel in de handen. De Vlaams-Brabantse club heeft gisteren echter Ezechiel Banzuzi gaan weghalen bij NAC. Een 18-jarige middenvelder die voor OHL koos omdat Anderlecht hem nog geen plaats in de A-kern kon garanderen.

Nieuwe maatstaf

Met Banzuzi hebben ze een vervanger voor Keita gehaald, want die moet de jackpot opbrengen. En ze hopen dat hij op het EK U21 zijn waarde nog wat opdrijft. De scouts die daar aanwezig zijn, komen bijna allemaal uit topclubs. OH Leuven heeft nog nooit een speler voor meer dan 6 miljoen verkocht. Thomas Henry was met 5,5 miljoen de recordtransfer. Nu willen ze een nieuwe maatstaf neerzetten.

De droom van de Thaise eigenaars is immers om binnen afzienbare tijd met de grote jongens mee te spelen. Toptransfers kunnen daar een grote rol in spelen. En het zou de club wat minder afhankelijk maken van de King Power Group, die elk jaar moet bijpassen.