Union SG heeft probleem met 'belangrijkste kandidaat' om Geraerts op te volgen

Woensdagavond raakte bekend dat Karel Geraerts geen trainer meer is van Union SG. Het is uitkijken wie zijn opvolger wordt.

Union SG en Karel Geraerts vonden geen akkoord over een verbeterd contract. Daarom besloot de club om de samenwerking met Geraerts, in een contract van onbepaalde duur, op te zeggen.

Volgens Het Nieuwsblad wordt er al druk gekeken voor een opvolger. In makelaarskringen zou te horen zijn dat Vincent Euvrard van promovendus RWD Molenbeek de belangrijkste kandidaat is om Geraerts op te volgen.

Al is er voor Union SG wel een klein probleem. Euvrard heeft met Evert Maeschalk dezelfde manager als Karel Geraerts. Hij moet dus opnieuw aan tafel gaan zitten om tot een vergelijk te komen.

Na het mislukken van een deal voor Geraerts zou dit ook wel eens voor complexe onderhandelingen over Vincent Euvrard kunnen gaan.

Zo is Euvrard ook opnieuw in beeld om bij een andere ploeg dan RWDM in de Jupiler Pro League aan de slag te gaan. Hij werd de voorbije weken vooral gelinkt aan KV Kortrijk.