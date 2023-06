Makelaar gelooft niet in RWDM-verhaal van Eden Hazard en geeft raad aan Belgische clubs

We wachten vol ongeduld op de beslissing van Eden Hazard over wat hij komend seizoen gaat doen. Er zijn al een tijdje geruchten over RWDM, waar zijn broer Kylian speelt.

Stijn Francis, Belgisch makelaar, gelooft er langs de ene kant nog in. "Goh ja, hij zou dat nog durven, het geld heeft hij ook niet meer nodig. Dat zal dan niet meer met de motivatie van Toby (Alderweireld, red.) zijn, maar ik zou het wel leuk vinden", zegt hij in Het Nieuwsblad. Een andere bekende makelaar, Zouhair Benkhail, heeft er dan weer heel wat minder vertrouwen in. “Ik zie Eden eerder stoppen. En met alle respect: als ik een bestuurder ben van een Bel­gische topclub, zou ik hem zelfs niet meer proberen te halen." "Hij zal altijd zijn flitsen hebben en een wedstrijd kunnen beslissen, maar heel je spel afstemmen op één speler, die op de terugweg is, vind ik geen goed idee.”