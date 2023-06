Voetbalwereld rouwt opnieuw: Cédric Roussel (45) overleden

Cédric Roussel is niet meer. De man is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn ex-club Bergen aangekondigd.

Roussel was een spits die speelde bij onder meer Zulte Waregem, Standard, Genk en Gent. Bij Bergen werd hij een echt clubicoon.

Notre légende et Ambassadeur Cédric Roussel est décédé ce samedi.



La famille du RAEC Mons est anéantie par cette nouvelle et présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Cédric.



Tu as marqué notre histoire.



