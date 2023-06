Woorden die fans van Standard graag zullen horen: "Ik hou van de club, ik hou van de supporters"

De supporters van Standard hebben al geruime tijd laten blijken op sociale media dat ze Philip Zinckernagel weer terug willen bij de club. De aanvaller heeft nu zijn openlijke liefde voor de Rouches uitgesproken.

In een interview met La Dernière Heure laat Zinckernagel weten dat hij heel graag wil terugkeren. De Deen werd vorig seizoen al gehuurd van Olympiakos en werd in korte tijd een absolute sterkhouder.

De 28-jarige aanvaller zet in het interview druk op de Griekse topclub. “Standard kan nog steeds een optie voor mij zijn, ja. Ik heb tegen Fergal (TD Fergal Harkin, red.) gezegd: ik hou van de club, ik hou van de fans en spelen op Sclessin is nog steeds een optie."

"Ik heb nog niet met Carl Hoefkens gesproken. Misschien neemt hij nog contact op, het zou me niet verbazen. In ieder geval heb ik een goede relatie met Fergal. We praten en ik weet dat hij graag wil dat ik blijf”, aldus Zinckernagel.