Geen Jupiler Pro League meer? 'Gianni Bruno voert gesprekken met buitenlandse club'

Gianni Bruno keerde deze zomer terug naar KAA Gent. Toch lijkt hij volgend seizoen niet meer in België te zullen spelen.

Gianni Bruno ligt nog een jaar onder contract bij KAA Gent, maar de kans dat hij te zien zal zijn in de Jupiler Pro League, zowel bij KAA Gent of een andere ploeg, lijkt echter zo goed als onbestaande.

Na zijn uitleenbeurt aan STVV waar hij een knap seizoen speelde met 18 doelpunten lijkt Bruno aan een buitenlands avontuur de voorkeur te geven. Parma toonde al interesse en nu zouden de onderhandelingen al lopen als we Het Laatste Nieuws mogen geloven.

Er waren nochtans aanbiedingen uit de Belgische competitie voor Bruno. Zo toonden KV Mechelen en Westerlo interesse om hem komend seizoen in dienst te nemen, al was het wel uitkijken of dat via een definitieve transfer zou zijn.

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Bruno op dit moment 1 miljoen euro en dat mag geen probleem zijn voor de Italiaanse tweedeklasser.