'Jonge Duivel op verlanglijstje van Nederlandse kampioen'

De Jonge Duivels zijn momenteel in Georgië voor het EK voor beloften. Met twee gelijke spelen moeten ze vol aan de bak in de laatste groepsmatch tegen Portugal.

De Jonge Duivels kunnen geen beter uitstalraam hebben dan het EK voor beloften. Ook al draait de ploeg nog niet op toerental, toch zijn er al aardig wat jonge Belgen die zich bij binnen- en buitenlandse ploegen dankzij het toernooi in de kijker spelen.

Zo is de Nederlandse landskampioen Feyenoord volgens de altijd goed geïnformeerde fangroep 1908.nl geïnteresseerd in Jonge Duivel Hugo Siquet. Onze landgenoot ligt onder contract bij Freiburg, maar wist daar tot nu toe nog geen potten te breken.

De voorbije zes maanden was hij aan de slag bij Cercle Brugge, op uitleenbasis, en daar liet hij best een goede indruk na. Een nieuwe uitleenbeurt richting het Jan Breydelstadion is dus zeker een optie, maar met Feyenoord kan hij ook kiezen voor de Champions League.

Een snelle doorbraak zal er in dit dossier wellicht niet komen, want trainer Arne Slot heeft nog andere opties voor die positie. Vooral Joshua Brenet van Twente zou de grote kanshebber zijn voor die positie.