Charles Vanhoutte schrikt van zijn dossier bij Union en deelt steekje uit naar Gent en Anderlecht

Union SG versterkte zich met Charles Vanhoutte. De speler van Cercle Brugge is onder de indruk van de manier van werken bij de Brusselaars.

Geen KAA Gent voor Charles Vanhoutte, maar wel een deal met Union SG. Hij kreeg een stevige uitleg van de club waarom ze hem heel graag wilden binnenhalen. “Ik kreeg eerst een rondleiding op het complex in Lier. Daarna keken we naar een video over hoe Union wil spelen. Dat was met Chris O'Loughlin en Gauthier Carton. Ze gaan niet over één nacht ijs bij transfers”, vertelt Vanhoutte aan Het Nieuwsblad.

Vanhoutte deed een opvallende ontdekking. “Ik kwam erachter dat ze een dossier van 41 pagina's over mijn privéleven hadden. Ze kijken niet alleen naar de sportieve kwaliteiten van een speler maar ook of hij als persoonlijkheid in de groep past. Wat ze zoal wisten? Dat ik een bachelor proef aan het schrijven ben, over hoe kansarme jongeren met een andere etniciteit kunnen geïntegreerd worden in het jeugdvoetbal. Vond ik wel straf dat ze zo diep waren gaan graven.”

Op sportief vlak werd hij vooral gekozen voor zijn winnaarsmentaliteit en grinta. “Ze gaan alleen voor spelers die écht voor Union willen spelen, ze verliezen geen tijd met steeds hogere tegenvoorstellen. De andere opties? Gent wilde wel maar dat werd nooit concreet. En ik heb gelezen dat ik bij Anderlecht op de lijst stond. Wist ik niet. Los daarvan, soms vind ik dat clubs te snel zeven miljoen ophoesten voor een speler die je ook bij ons kan vinden.”