KV Mechelen schiet opnieuw financieel te kort en ziet transfer in rook opgaan

Het zijn blijkbaar moeilijke tijden voor KV Mechelen. Het grijpt opnieuw naast een belangrijke transfer.

KV Mechelen kan enkele gerichte versterkingen heel goed gebruiken, maar financieel schiet het blijkbaar voor meerdere deals te kort dezer dagen.

Eerder deze week greep KV Mechelen naast Dries Wouters. De speler verkoos uiteindelijk een deal met Lommel SK uit de Challenger Pro League, boven een aanbod van KV Mechelen.

Wouters is heel erg duidelijk over de reden. “In het begin heb ik even getwijfeld om af te zakken naar tweede klasse. Maar toen KV Mechelen met een belachelijk voorstel kwam, heb ik de knop snel omgedraaid”, vertelt Wouters aan Gazet van Antwerpen.

“Uit het voorstel van Lommel bleek meteen hoe graag ze me wilden. Bij KV Mechelen had ik dat gevoel veel minder. Het project en de ambities die ik voel bij Lommel maakten dit een makkelijke keuze. Ook naar Schalke hebben ze zich heel correct opgesteld.”

Volgens Het Belang van Limburg grijpt KV Mechelen ook naast Mory Konaté van STVV. Ook daar speelt het financiële een heel belangrijke rol. De Guineeër trekt naar Saoedi-Arabië, waar hij uiteraard veel meer kan verdienen.

Ook in dit dossier waren de salariseisen van de speler niet in verhouding met wat KV Mechelen hem wou geven en was de keuze snel gemaakt.