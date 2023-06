OFFICIEEL Transferverbod RWDM meteen weg, doelman uit 1A landt in Molenbeek

Dinsdag in de vooravond kwam de licentiecommissie met een transferverbod voor Standard en RWDM. Van RWDM werd dat gisteren nog opgeheven, ook in Luik rekenen ze erop dat dit snel in orde is.

RWDM zou een laatste schijf van 605.000 euro niet betaald hebben aan KV Oostende voor de transfer van Mickaël Biron. De club stuurde een betalingsbewijs door en het transferverbod werd meteen weer opgeheven. RWDM kondigde meteen ook een transfer aan. Het haalt transfervrij doelman Guillaume Hubert van KV Oostende binnen. Eerder was ook al Pierre Dwomoh aangekondigd. Hij wordt gehuurd van Antwerp, maar zat de voorbije maanden ook bij de kustploeg.

“Guillaume Hubert is een Belgische doelman van 1m98”, kondigt RWDM aan op zijn officiële kanalen. “Vorig seizoen speelde hij bijna tweeëntwintig wedstrijden voor Oostende in de Jupiler Pro League en hij vervoegt onze club als vrije speler. Hij ondertekende zonet een contract voor de komende drie seizoenen.”

“Ik ben zeer vereerd om bij deze prachtige club terecht te komen. Ik kan vooral niet wachten om de fans te ontmoeten, waar niets anders dan goede dingen over heb gehoord!”, zei Guillaume Hubert over zijn transfer.

“De transferactiviteit heeft logischerwijs vertraging opgelopen door de gebeurtenissen die de afgelopen weken binnen de club hebben plaatsgevonden. Guillaume is de eerste van een lange lijst aanwinsten en de zaken zullen de komende dagen in een stroomversnelling komen”, vult CEO Gauthier Ganaye aan. “Het is erg belangrijk voor ons om ons te richten op de Belgische competitie en Belgische spelers in het bijzonder. We halen een speler binnen vol met D1A-ervaring en dat zet de toon voor toekomstige aanwinsten.”