Genk, Gent, Antwerp, Club Brugge en Anderlecht doen steeds sneller zaakjes met elkaar

In de Jupiler Pro League komen de topteams al vaak eens in elkaars vaarwater terecht. Maar dat is ook bij de jeugd ondertussen het geval. En steeds sneller.

Het grootste voorbeeld van de voorbije maanden is Joris Manzila. Een jonkie van tien jaar die Anderlecht verliet voor een avontuur bij Club Brugge. Even oud was Houdayfa Gassa, die van KAA Gent naar KRC Genk vertrok. En ook Ousmane Fofana maakte die beweging op amper twaalfjarige leeftijd. Vanaf 10 jaar Eens te meer is duidelijk: wat goed is, komt snel. En wat nog sneller komt, dat zijn de scouts van de diverse topclubs. Als ploegen niet snel hun eigen spelers langer vastleggen en een contract aanbieden op 15-jarige leeftijd? Dan zijn andere ploegen er om ter snelst mee weg. © photonews Dat de beloftenploegen steeds meer een doorstroming kunnen worden voor de A-ploegen vanuit de Challenger Pro League of de nationale reeksen? Dat is extra koren op de molen. Heel veel deals Zo haalde Genk ook nog Matthias Wamu (14), Aaron Murenzi en Alexander Reumers (15) weg bij respectievelijk KAA Gent en Anderlecht (2x), maar zagen ze zelf Wout Verlinden (16) en Julian Baiocchi naar Club Brugge, Jarne Lievens (17) naar Antwerp, Ferre Slegers (17) naar STVV en Maurits Paesen (15) naar OH Leuven verkassen. En dan is er nog onder meer Gilles Van Steenland (15) die van van Gent naar Club Brugge ging - ook een altijd gevoelige overstap - en Maël Debondt (16) van Anderlecht naar Gent.