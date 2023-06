'Shoppen bij reeksgenoot of oude bekende? Union zet stap richting opvolger Geraerts'

Karel Geraerts is geen trainer meer van Union SG. In de zoektocht naar een opvolger zitten we stilaan in een beslissende fase.

Karel Geraerts kwam niet tot een financieel akkoord met Union SG voor een contractvernieuwing. De Brusselse club besliste daarom om hem te ontslaan. Nu is het uitkijken wie de opvolger van Geraerts zal worden. Vincent Euvrard van RWDM kwam een tijdje terug als eerste op de proppen als mogelijke nieuwe coach. Maar het ziet er nu naar uit dat we andere keuzes zullen zien gemaakt worden. Volgens Het Nieuwsblad naar uit dat de keuze gevallen is op Alexander Blessin. Hem kennen we nog van bij KV Oostende. Tussen januari 2021 en december 2022 was hij actief voor het Italiaanse Genoa, sindsdien is hij op zoek naar een nieuwe job. Die zou hij nu dus gevonden hebben. Of Muslic? Het Laatste Nieuws van zijn kant denkt dan weer dat de keuze gevallen is op Miron Muslic. Dan zou Union een coach weghalen bij een concurrent, Cercle Brugge. Wie het ook wordt: Union heeft aangegeven dat het wil moven en zo snel mogelijk een nieuwe coach wil hebben. Een doorbraak mag dan ook verwacht worden.