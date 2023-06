Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Geraerts - Euvrard - Blessin

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Geraerts - Euvrard - Blessin

'Shoppen bij reeksgenoot of oude bekende? Union zet stap richting opvolger Geraerts'

Karel Geraerts is geen trainer meer van Union SG. In de zoektocht naar een opvolger zitten we stilaan in een beslissende fase. (Lees meer)