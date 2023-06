'Anderlecht grijpt naast gewild target uit Challenger Pro League, recordsom op tafel'

RSC Anderlecht had hem op de radar staan. Maar het is nu toch helemaal anders gelopen. Het buitenland wacht.

Thierno Barry van SK Beveren is een heel gewild profiel, en dat was ook Anderlecht niet ontgaan. De jonge Fransman scoorde het voorbije seizoen met de ogen dicht in de Challenger Pro League.

Onder meer podcaster Gilles Mbiye-Beya lanceerde al het idee om hem naar Anderlecht te halen. En dat viel niet in dovemansoren bij paars-wit.

© photonews

Anderlecht kreeg snel door dat het twee miljoen euro op tafel moest leggen voor Barry. Het kreeg ook meteen met concurrentie af te rekenen, want ook het Franse Straatsburg was meteen voor hem in de markt.

Een week later liggen de kaarten helemaal anders, want er is een overeenkomst gevonden. Maar niet met Anderlecht, en ook niet met Straatsburg.

Basel

Het is uiteindelijk het Zwitserse Basel dat aan de haal gaat met de vlotscorende spits. Dat weet alvast Gazet van Antwerpen.

Barry zal verschillende miljoenen opleveren en zo ook meteen de duurste uitgaande transfer in de Challenger Pro League worden.