Mbappe neemt duidelijk standpunt in over rellen in Frankrijk: "We begrijpen het, maar kunnen het niet toejuichen"

Na de dood van de 17-jarige Nahel, die werd neergeschoten door een politieagent, zijn er overal in Frankrijk rellen uitgebroken. Kylian Mbappé en zijn ploegmaats van de nationale ploeg hebben een gezamenlijk statement daarover gestuurd.

Na een mars door Parijs zijn er in de Franse hoofdstad zware rellen uitgebroken waarbij auto's in brand werden gestoken en de politie werd bekogeld. Er zouden al 79 agenten gewond zijn geraakt en 1350 auto's in brand gestoken zijn.

"'Net als heel Frankrijk zijn wij geraakt en gechoqueerd door de brute dood van Nahel. Al onze gedachten zijn bij hem en zijn familie', aldus Mbappé.

"Sinds deze tragische gebeurtenis hebben we uitingen van woede gezien, die we begrijpen, maar we kunnen deze vorm niet toejuichen. Velen van ons komen uit achterstandswijken en we delen de pijn en het verdriet. Maar geweld lost niets op."

"Er zijn andere vreedzame en constructieve manieren om je uit te drukken. Daar moeten we onze energie een aandacht in stoppen. Het geweld moet nu stoppen en plaats maken voor rouw, dialoog en reconstructie."