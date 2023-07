Teuma onvervangbaar? De hoop van Union is gegrond dat deze versterking het toch kan

Union Saint-Gilloise heeft gewed op Matthias Rasmussen om Teddy Teuma te vervangen. Zal de Noor de grote schoenen van zijn voorganger kunnen vullen?

Na drie gratis transfers in verdediging en aanval moest Union Saint-Gilloise dan toch geld op tafel leggen om het aanstaande vertrek van Teddy Teuma op te vangen. Het miljoen uitgegeven aan Charles Vanhoutte was een eerste stap maar het is vooral de transfer van Mathias Rasmussen (tegen 1,2 miljoen) die het vertrek van de aanvoerder moet compenseren.

Waar het profiel van Vanhoutte dichter bij Senne Lynen ligt, liggen de cijfers van Rasmussen dichter bij de normen van de Maltese international. Zijn seizoen bij zijn club Brann heeft aangetoond dat hij met 15 goals en 8 assists in 28 wedstrijden de nodige statistieken kan produceren.

Wel was dat in de Noorse tweede klasse. Rasmussen moet nog scoren in zijn eerste tien wedstrijden in de hoogste klasse (het seizoen begon weer in april).

Maar een snelle blik op zijn heat map (links vergeleken met een gemiddelde middenvelder in de Noorse eerste divisie, rechts bovenop die van Teddy Teuma) stelt gerust over de aanvallende oplossingen die hij kan bieden.

🌟 l Mathias Rasmussen, l'homme parfait pour remplacer Teddy Teuma à l'Union Saint-Gilloise ?



📊 @datascout_ nous montre que les profils sont proches avec tout de même quelques différences !



Un petit peu plus créateur que Teuma mais moins décisif dans le dernier tiers,… pic.twitter.com/41P1J9ShY9 — Ma Pro League (@MaProLeague) June 27, 2023

Statistieken kunnen niet voorspellen hoe de middenvelder zich zal aanpassen aan een ander kampioenschap dan het zijne. Zeker gezien de plaats die Teuma inneemt, zowel op het veld als in de kleedkamer. Maar de laatste spelers die zich onderscheidden in de Noorse Eliteserien die hun geluk kwamen beproeven in België toonden dat het wel kan, zoals Victor Boniface of Philip Zinckernagel dit seizoen.

Matthias Rasmussen van zijn kant kan bogen op al een eerste ervaring in het buitenland, bij FC Nordsjaelland, in het Deens kampioenschap. Daar nam hij samen met Andreas Skov Olsen en in mindere mate Simon Adingra (toen nog U19) meer dan 100 wedstrijden uit voor de club uit Farum, waaronder vier in de Europa League.

Met zijn 25 jaar heeft hij dus een ervaring die verder gaat dan een simpele speler die enkele maanden geleden promoveerde naar de eerste divisie. Een dosis ervaring die hoop geeft op een snelle en niet te verwaarlozen integratie.