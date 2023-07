Zulte Waregem en KV Mechelen hebben beide ex-Anderlecht-jeugdspeler op de radar staan

Er zijn nog heel wat clubs op zoek naar backs. Zowel Zulte Waregem als KV Mechelen hebben een linksachter nodig en hebben een zaakje geroken rond ex-Anderlecht-jeugdspeler Daam Foulon.

De 24-jarige Foulon heeft net drie jaar in Italië bij Benavento achter de rug, maar zijn contract is er niet verlengd. Hij is dus gratis op te halen. En dat is zowel KV Mechelen als Zulte Waregem niet ontgaan, weet de Waalse journalist Sacha Tavolieri.

KV Mechelen heeft een concurrent voor Sandy Walsh nodig en zette ook Thierry Lutonda op zijn lijst. Maar die kan ook naar Charleroi. Malinwa is zo uitgekomen bij Foulon. Er wordt snel meer nieuws verwacht.