Verrassende uitspraak van jongeling van KV Kortrijk: "Ik wil ook wel niet de nieuwe Kristof D'Haene zijn"

Het is de droom van iedere jonge speler om een clublegende te worden, maar te vergeleken worden direct met een clublegende. Dat is toch nog iets anders.

Dion Neve depanneert voorlopig op de linksachter nadat deze vacant is geworden. Clublegende Kristof D'Haene heeft namelijk een einde gemaakt aan zijn voetbalcarrière. “Ik weet niet of ik altijd op deze positie zal moeten blijven voetballen”, vertelt Dion De Neve tegenover Het Nieuwsblad. “Dat hangt ook van verschillende factoren af. Bijvoorbeeld welk systeem de nieuwe coach zal hanteren. Misschien moet ik er dan wel niet meer staan, maar zolang ik speel, ben ik tevreden. Ik wil ook wel niet de nieuwe Kristof D’Haene zijn.”

Vorig seizoen kwam De Neve over van Zulte Waregem. Na een moeilijk begin kon hij zich uiteindelijk toch manifesteren bij KV Kortrijk. Hij kwam uiteindelijk tot 15 wedstrijden waarin hij éénmaal tot scoren kwam en één assist gaf. Dit wel op een meer aanvallende positie op links.

“Eigenlijk stoort het me niet dat ik hier nu gepositioneerd word. Toen ik in de jeugd van Zulte Waregem speelde, maakte ik ook al een aantal keer kennis met de linksachter. Het seizoen is nog niet begonnen. We zien wel wat er volgt en welke spelers er nog komen", houdt hij de boot af om de nieuwe linksachter van KV Kortrijk te worden.