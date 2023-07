Overname KAA Gent is voor deze week én dringend nodig, zeker als je dit vergelijkt met Antwerp, Anderlecht & co

KAA Gent heeft zo goed als zeker zijn overnemer gevonden. Een andere kandidaat heeft ondertussen afgehaakt.

Officieel is het nog niet, maar KAA Gent staat wel degelijk op het punt om van eigenaar te verwisselen. Bill Foley heeft afgehaakt, de 46-jarige Sam Baro uit Assenede wordt de man bij de Buffalo's.

Eerder investeerde hij ook al in de regionale tv-zender AVS, nu wil hij het nodige geld investeren in de Buffalo's. Hij zou de club overnemen voor een dikke 30 miljoen euro.

Kapitaal

Daarmee komt er eindelijk wat extra kapitaal bij Gent terecht. En dat is gezien de voorbije vijf seizoenen misschien wel eens interessant.

Hein Vanhaezebrouck gaf het meermaals aan afgelopen seizoen: de kern was er eentje met weinig manschappen, de spoeling bij sommige wedstrijden bijzonder dun door verschillende blessures. En dat was de 'financiële werkelijkheid'.

Als we het uitzetten ten opzichte van de andere topclubs in ons land, dan is het verschil bijzonder groot te noemen. Alleen al de kapitaalsverhogingen van de laatste jaren beschouwen kan al veel zeggen.

Bij Antwerp werd er al meer dan 110 miljoen euro gepompt in de club door Paul Gheysens, ook deze zomer zou er nog een extra verhoging komen. En bij Anderleccht zitten Coucke & co ook al over de 100 miljoen euro.

Antwerp spant de kroon

Ook Union (26 miljoen euro), Standard (+- 20 miljoen euro) en Club Brugge (20 miljoen euro) hebben de voorbije jaren al dan niet via investeringen of moederclubs geld gepompt in de eigen club. Genk kan dat als vzw niet doen en rekent vooral op uitgaande transfers als clubmodel.

En dus ook bij Gent kwamen er geen kapitaalsverhogingen door De Witte, Louwagie of anderen. Zij hebben de club ooit uit moeilijk financieel vaarwater gehaald en schuwden de risico's - net daarom. Misschien dat er in het nieuwe tijdperk wél nieuwe zaken mogelijk zullen zijn.