Waarom Antwerps stadsbestuur niet wil ingrijpen in ruzie tussen Gheysens en Mintjens

Het Antwerps stadsbestuur is (voorlopig?) niet van plan een actieve rol te spelen in de openbare ruzie tussen de familie Gheysens en Tania Mintjens rond het stadiondossier. Het woord onteigening is nog niet gevallen op 't Schoon Verdiep.

Het stadsbestuur onthoudt zich momenteel van alle commentaar over wat er allemaal gebeurde afgelopen weekend, maar uiteraard zitten ook zij met die zaak in de maag. Een sterke voetbalclub in het Antwerpse is belangrijk voor Bart De Wever en zijn schepencollege.

Maar er is altijd gezegd dat ze een bemiddelende rol willen spelen. In een straatruzie zoals er nu is uitgebroken willen ze niet tussenkomen aangezien het om twee particuliere partijen gaat. Er wordt dus niet over 'onteigening' van de gronden van Mintjens gesproken.

Niemand wil zich momenteel op de bres zetten om beide partijen nader tot elkaar te brengen of de indruk te geven partij te kiezen. Ze willen immers straks niet de zwarte piet toegeschoven krijgen.